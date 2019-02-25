Азербайджан и Болгария смогут осуществлять совместные поставки газа в Юго-Восточную Европу, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Она напомнила, что государственная газовая компания Болгарии Bulgargaz EAD заключила контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа в год с консорциумом "Шах Дениз" в рамках второй фазы разработки газового месторождения.

После 2020 года азербайджанский природный газ в рамках проекта "Шах Дениз-2" будет обеспечивать около 25-30 процентов потребления природного газа в Болгарии, что является серьезным показателем и значительно повысит энергетическую безопасность Болгарии, будет способствовать конкуренции на болгарском газовом рынке, добавила министр.

"В будущем, при наличии дополнительных объемов природного газа по конкурентоспособным ценам в Азербайджане, Болгария будет заинтересована в дополнительных поставках азербайджанского природного газа. Наши страны могли бы также осуществлять совместные поставки газа в страны Юго-Восточной Европы, используя хорошо развитую болгарскую газовую сеть и инфраструктуру будущего регионального Балканского газового хаба", - сказала Петкова.

Далее министр добавила, что, учитывая значительный потенциал болгарской газотранспортной системы, многолетний опыт страны в качестве основного транзитного пункта для поставок газа в регионе и стратегическое географическое положение, Болгария совместно с Европейской комиссией разработала проект Балканского газового хаба, который будет иметь решающее значение для стран Юго-Восточной Европы.

"Технико-экономическое обоснование, совместно финансируемое Еврокомиссией, показало, что этот проект чрезвычайно важен и экономически выгоден для Болгарии, Юго-Восточной Европы, ЕС и стран-поставщиков. Учитывая положительные результаты технико-экономического обоснования, мы ожидаем, что Азербайджан станет одним из поставщиков природного газа для Балканского газового хаба. Концепция газового хаба состоит из двух частей: строительство инфраструктуры и действующего газообмена. В связи с этим "Булгартрансгаз" зарегистрировал в начале года дочернюю компанию "Балканский газовый хаб", - сказала Петкова.

Она отметила, что в будущем до 49 процентов акций компании "Балканский газовый хаб" будет предоставлено другим юридическим и физическим лицам, таким, как операторы газораспределения и газовых сетей, лицензированные операторы газообмена и операторы торговой платформы, организации работодателей, потребители природного газа, компании, занимающиеся добычей и / или торговлей газом и т.д.

Это будет способствовать реализации концепции Балканского газового хаба и повышению ликвидности рынка природного газа в Болгарии и Юго-Восточной Европе, считает Петкова.

"Я считаю, что реализация этих ключевых газовых проектов еще больше увеличит пропускную способность болгарской газотранспортной системы, что поможет Болгарии сохранить и расширить свои позиции на газовой карте Европы. Следовательно, наше стратегическое энергетическое партнерство и наши совместные проекты превратят Азербайджан в одного из основных и надежных поставщиков природного газа не только для Юго-восточной Европы, но и для ЕС", - добавила она.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB - газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (ТАР).

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа в год.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.