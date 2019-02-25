Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 18 по 22 февраля составил 367,9 миллиона манатов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 321,7 миллиона манатов. Всего были размещены 3,2 миллиона нот по цене от 93,2756 маната до 99,4588 маната.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 500,84 тысячи долларов (851,42 тысячи манатов), на манатные облигации - 37,42 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 35,3 тысячи манатов.

РЕПО-операции по манатным облигациям составили 5,5 миллиона манатов, по долларовым облигациям - 1,4 миллиона долларов (2,3 миллиона манатов).