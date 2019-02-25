Mercedes-Benz V-class: Особая серия. Особая комплектация. Особые условия. - ФОТО
Жизнь многогранна и полна прекрасных моментов. Эксклюзивный минивэн Mercedes-Benz V-class готов разделить любые Ваши планы, предоставив уникальное сочетание динамики, пространства и комфорта.
Его выразительный современный экстерьер привлекает взгляды. Он одинаково уместен как для деловых, так и для семейных поездок. Функциональный салон с высококачественной отделкой и кожаными сиденьями поддерживает статус владельца и удобен в ежедневной эксплуатации. Мощный двигатель превращает поездки в настоящее удовольствие.
В преддверии наступления весны ООО "Автокапитал-Азербайджан" рад объявить об особых условиях на приобретение автомобилей Mercedes-Benz V-class 2018 года. С сегодняшнего дня и до 1 мая 2019 году Вы получаете эксклюзивную выгоду в 5% при покупке этих автомобилей:
*оплата осуществялется в манаттах по курсу евро к манату на день оплаты.
Воспользоваться этими предложениями Вы можете в дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане.
Кто бы не выигрывал, победителем всегда остаетесь ВЫ!
Autostar Kaukasus
пр. Бабека 11/45. Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
шоссе Баку-Сумгаит 6-й км. Тел.: + 994 12 347 78 00
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