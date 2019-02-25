Kristal Absheron представила еще один премиальный проект. Свой самый премиальный на сегодняшний день проект-"Kristal Towers", который является синтезом красоты и роскоши, компания планирует сдать в эксплуатацию конце 2019-ого года. Чтобы привлечь клиентуру премиум-класса в данном проекте, Kristal Absheron предлагает апартаменты с видом на бульвар и город.

Используя в данном проекте строительные материалы и аксессуары ведущих европейских бредов, Kristal Absheron создал гармонию безопасности и качества. Kristal Towers, строится с учетом всех требований премиум-сегмента и будет состоять из 16 этажей. Для фасада здесь будут использованы специальные влаго и теплоизоляционные материалы. В апартаменты будут установлены деревянные окна производства Италии, с алюминиевым наружным слоем из 2-х камер и тройным 8-ми мм изоляционным стеклом, которые устойчивы к шуму и холоду города ветров, а также к влаге. Квартиры высотой в 3,5 метра больше стандартных размеров. Еще один пример высокого качества - самые безопасные лифты KONE, произведенные в Финляндии. Фасад здания будет выполнен из изготовленного на заказ мраморного материала.

Жителям "Kristal Towers" будет доступен ряд услуг, которыми они смогут воспользоваться, не покидая здания. Здесь будут функционировать подземный гараж, торговый центр, фитнес и спа-центры. Еще один момент, который заставит вас чувствовать себя особенным - это консьерж-сервис. А на последнем этаже башни будет располагаться прекрасный ресторан, где вы сможете поужинать с любимыми, членами семьи и друзьями.

Kristal Towers, являющийся примером комфорта, благодаря предоставляемым условиям и услугам так же станет желанием многих клиентов из-за своего месторасположения. Премиум проект, расположен рядом с клиникой "Dünyagöz", отличается своим прекрасным панорамным видом на город и бульвар. Кто бы не хотел просыпаться каждое утро с видом на море?! Не стесняйтесь дарить эту красоту себе и своим близким. Роскошные апартаменты, в которых вы хотели бы прожить самые лучшие моменты своей жизни, теперь могут стать вашими.

Kristal Abşeron - Мы строим ваши мечты!

Более подробную информацию можно получить по короткому номеру *1544 или на сайте www.kristalabsheron.az.

https://www.facebook.com/KristalAbsheron/videos/356958528476731/