оциальная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева направлена на обеспечение благосостояния граждан страны.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

"Президент Азербайджана на совещании по экономическим и социальным вопросам отметил, что проводимые в стране серьезные экономические реформы, работа по обеспечению прозрачности позволили значительно увеличить доходы, повысить финансовые возможности. Благодаря тому, что Президент Ильхам Алиев всегда уделяет внимание решению социальных проблем, возникшие возможности в первую очередь были направлены именно в социальную сферу. Таким образом, были предприняты такие важные шаги, как повышение минимальной зарплаты, минимальной пенсии, стипендий студентов, и глава государства оценил все это, как часть большого социального пакета, который будет реализован", - сказал депутат.

Бабаоглу также сказал, что, на самом деле, принятие таких важных решений за короткий срок позволяет оценивать 2019 год как год революционных реформ в социальной сфере.

"В настоящее время более 12200 семьям шехидов со стороны государства выплачиваются 11 тысяч манатов. Пособия для семей шехидов повысились с 242 до 300 манатов, также в этом году планируется предоставление семьям шехидов 800 квартир. До сих пор более 6500 семей шехидов получили от государства квартиры. В этом году минимальная зарплата повысилась на 38 процентов и увеличилась с 130 манатов до 180 манатов, размер минимальных пенсий повысился на 38 процентов и увеличился с 116 манатов до 160 манатов", - сказал депутат.

Бабаоглу добавил, что Азербайджан сегодня занимает второе место в СНГ по уровню минимальной пенсии.

По его словам, одним из важных вопросов является вопрос, связанный с проблемными кредитами, и он требует сложного и поэтапного решения.

"Президент Ильхам Алиев сказал, что в связи с этим теперь также будут приняты важные решения Глава государства отметил, что, решив вопрос проблемных кредитов, Азербайджан покажет серьезный пример. Уже долгое время ведется работа в этом направлении, которая нацелена на то, чтобы не допустить повторения в Азербайджана трудностей, которые были в некоторых странах СНГ в связи с исполнением решений, направленных на решение аналогичных проблем. Мы знаем, что несмотря на то, что в некоторых странах были приняты соответствующие решения, проблема не была решена, так как механизм его исполнения и финансовые источники были неправильно установлены. В Азербайджане же этого не допустят, и эта проблема будет решена.", - добавил депутат.