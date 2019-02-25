Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил сегодня о том, что в ближайшее время власти страны решат один из самых волнующих граждан вопрос - ситуацию с проблемными кредитами. И это решение, которое затронет сотни тысяч человек, окажет решающее влияние на социально-экономическое положение граждан - вот почему.

Напомню, что тема потребительских кредитов стала особенно актуальной несколько лет назад, после девальвации маната 21 февраля 2015 года. Население и банки привыкли к фиксированному курсу в 0,78 AZN/USD, и как следствие, ни те, ни другие не проявляли нужной ответственности, раздавая и получая кредиты. Многие из этих кредитов были выданы вообще не в манатах, а американских долларах. В итоге, после коррекции курса от 0,78 до нынешних 1,7 маната за доллар сложилась ситуация, когда долги множества людей увеличились в разы. ситуацию усугубляло и то, что доходы граждан, при этом, по-прежнему выражаются в манатах, а сумма платежа выражена в долларах, пусть и в манатном эквиваленте.

Дело дошло даже до Конституционного суда, который разбирал вопрос о том, по какому курсу следует возвращать взятые ранее долги - по старому, или по новому? Вердикт был справедлив, но неутешителен. В результате кредиты, которые были очень распространенным инструментом как для банков, так и для населения, стали превращаться в проблему для многих.

И вот сегодня Президент Ильхам Алиев анонсировал, что созданная специально по этому вопросу рабочая группа еще с прошлого года проводила анализ рынка, взвешивала все за и против в попытках найти выход из ситуации - и близка к результату. Глава государства отметил, что главная задача, поставленная перед этой группой - снижение финансовой нагрузки на население.

Пока неизвестно, какой именно механизм будет задействован: возможно, определенный объем долгов граждане смогут погасить по "старому" курсу, а возможно, часть долгов будет полностью списана. Так или иначе, очевидно, что убытки, которые понесут коммерческие банки, будут компенсированы государством в той или иной форме. Очевидно и то, что списываться будут не буквально все долги - не следует радостно бежать в ближайший банк за кредитом. Речь идет не о манне небесной, а о помощи государства тем гражданам, кто действительно нуждается в этой помощи. Есть и еще один фактор - нужно соблюсти справедливость с отношении тех граждан, кто тоже брал кредиты, тоже попал под резко возросшую финансовую нагрузку, но честно и исправно платил по собственным долгам.

Любопытно и то, что совсем недавно в соседней Грузии власти громогласно объявили о планах списать долги очень значительной части населения. Экономическая ситуация в Грузии сложная, к тому же на носу был второй тур парламентских выборов - объявление грузинских властей буквально всколыхнуло общество. На практике оказалось, что дальше обещаний дело не пошло - какие-то формальные договоренности правительства с банками и кредитными организациями были озвучены, но никому ничего в итоге не списало. Азербайджан же давно зарекомендовал себя как страну, которая не дает обещаний, которые выполнить не сможет. Это сегодня подтвердил и Президент Ильхам Алиев, отметивший, что в отличие от других стран,, Азербайджан решит проблему просроченных кредитов не на словах а на деле, тем самым еще раз подкрепив свое лидерство в регионе.

И действительно, наша страна покажет этим шагом очень хороший и правильный пример многим другим странам. Но думаю, важно другое: государство - не панацея от всех проблем. Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и проводимой им политике проблема кредитов - очень глубокая проблема - будет решена. На ее решение потребуются очень большие средства и безусловно, они будут выделены - и снова будет подтвержден принцип "в центре политики - гражданин Азербайджана". Сотни тысяч людей получат возможность сбросить с себя долговое бремя и начать, что называется, с чистого листа. Но в то же время и наши сограждане должны понять, что к долгам нужно относиться крайне ответственно. Этот шанс, который предоставляет государство сейчас, не будет повторяться регулярно, а те граждане, чьи долги будут так или иначе погашены, не обнулят себе испорченную кредитную историю. Списание долгов - повод не набрать (и навыдавать) новых кредитов, а задуматься над грамотным использованием этого безусловно полезного - и для банков, и для населения инструмента.

Государство, спасая кредитных должников и банки от безнадежно списанных в убытки кредитов, словно дает всем нам урок: будьте ответственны. Не берите кредиты, если не уверены в том, что будете способны вернуть их вовремя и в полном объеме. Не выдавайте кредитов тем клиентам, с которыми вы будете рисковать потерять свои средства навсегда. Этот урок должны усвоить все - хотя бы потому, что иначе могут быть очень серьезные последствия уже для всей страны, всех нас.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az