Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.

На встрече придали важное значение еще большему углублению торговых и экономических связей между Азербайджаном и Грузией.

З.Патарадзе отметил, что в рамках предстоящего в Баку 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии планируется проведение совместного бизнес-форума.

На мероприятии ожидается участие представителей крупного и среднего бизнеса обеих стран.

Было отмечено, что форум может способствовать установлению отношений между деловыми кругами двух стран, а также дальнейшему увеличению товарооборота.