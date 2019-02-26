Азербайджанские и грузинские бизнесмены встретятся в Баку
Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.
На встрече придали важное значение еще большему углублению торговых и экономических связей между Азербайджаном и Грузией.
З.Патарадзе отметил, что в рамках предстоящего в Баку 8-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии планируется проведение совместного бизнес-форума.
На мероприятии ожидается участие представителей крупного и среднего бизнеса обеих стран.
Было отмечено, что форум может способствовать установлению отношений между деловыми кругами двух стран, а также дальнейшему увеличению товарооборота.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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