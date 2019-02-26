Азербайджан ужесточает контроль над строительством
26 февраля 2019 10:25 231
В Азербайджане изменены "Правила составления информации, ее представления и ведения реестра строений, входящих в Государственный реестр", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно решению, после подпункта 3.1.1.5 Правил, утвержденных решением Кабмина от 12 января 2015 года, добавлен новый подпункт нижеследующего содержания:
"3.1.1.6. "Документ об оценке влияния на окружающую среду по видам деятельности, предусмотренным в дополнении закона "Об оценке влияния на окружающую среду", и заключение государственной экологической экспертизы".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:55 143
В Азербайджане продается зона отдыха
10:42 119
В Азербайджане подешевело золото
08:30 326
Официальный курс маната на 26 февраля
25 февраля 23:28 7 481
Азербайджан списывает кредиты населения: что теперь будет происходить
10:40
В Анкаре прогремел взрыв
-
25 Фев. 23:28 7 475
-
25 Фев. 15:44 7 284
-
25 Фев. 11:55 6 977
-
25 Фев. 13:48 6 101
-
25 Фев. 12:48 5 419