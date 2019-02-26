В Азербайджане изменены "Правила составления информации, ее представления и ведения реестра строений, входящих в Государственный реестр", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, после подпункта 3.1.1.5 Правил, утвержденных решением Кабмина от 12 января 2015 года, добавлен новый подпункт нижеследующего содержания:

"3.1.1.6. "Документ об оценке влияния на окружающую среду по видам деятельности, предусмотренным в дополнении закона "Об оценке влияния на окружающую среду", и заключение государственной экологической экспертизы".