Госкомитет по вопросам имущества 27 февраля проведет один из очередных аукционов по приватизации государственной собственности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет, передает Day.Az.

На аукцион вынесено 96 гособъектов, из которых 57 - малые государственные предприятия и объекты, 23 - акционерные общества, 14 - нежилые участки и два - недостроенные строения.

В числе вынесенных на аукцион - зона отдыха в Шеки, вспомогательные хозяйства в Мингячевире и Евлахе, комплексы собственности в Сумгайыте, Гахе и Балакене.

Девять из нежилых площадей находятся в Баку, остальные в Сумгайыте.

На аукцион также вынесены 30-45 процентов пакетов акций акционерных обществ в различных городах и районах страны, функционирующих в транспортной, ремонтно-строительной, промышленной и других сферах.