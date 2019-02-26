В Азербайджане 28 февраля при организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики состоится онлайн-тренинг на тему "Льготы и упрощения, применяемые по таможенным процедурам и операциям" для предпринимателей, занятых экспортно-импортными операциями. Как передает Day.Az,об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

К тренингу можно подключиться через интернет из любой точки страны с использованием компьютера и мобильного телефона.

В ходе онлайн-тренинга, организуемого при поддержке Государственного таможенного комитета (ГТК) и Государственного экономического университета, сотрудники ГТК проведут презентации об экспортно-импортных операциях, таможенных процедурах и новшествах в этой сфере, и ответят на интересующие предпринимателей вопросы.

Структуры Агентства малого и среднего бизнеса - "Друзья МСБ", действующие в Масаллинском, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Евлахском, Габалинском и Абшеронском районах, также окажет необходимую помощь предпринимателям в регионах, желающим принять участие в онлайн-тренинге.

Более подробную информацию по тренингу можно получить, пройдя по ссылке: http://smb.gov.az/news/sahibkarlarin-nzrin-3