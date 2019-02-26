Консорциум по строительству Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, получил Премию за благотворительность и за вклад в социальную сферу Албании. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на rti.rtsh.al.

Представители албанского правительства, албанского парламента, иностранного дипкорпуса, албанских и иностранных компаний и неправительственных организаций приняли участие в церемонии награждения за 2018 год.

Представитель проекта TAP в Албании Малфор Нури отметил, что TAP инвестировал в 30 важных проектов в Албании, из которых около 200 тысяч человек получили выгоду.

"Только в Албании в проекты социальной защиты и защиты окружающей среды TAP инвестировал 14 миллионов евро", - сказал Нури.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.