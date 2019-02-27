Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 27 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,0995 маната, составив 2257,5660 маната, серебра - на 0,0413 маната, до 27,0209 маната, унция палладия - на 0,2975 маната, до 2643,0495, а унция платины подорожала на 7,48 маната, составив 1467,0150 маната.

Название 27.02.2019 26.02.2019 Золото XAU 2257,5660 2259,6655 Серебро XAG 27,0209 27,0622 Платина XPT 1467,0150 1459,5350 Палладий XPD 2643,0495 2643,3470

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.