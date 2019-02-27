В Азербайджане подешевело золото
Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.
Так, унция золота 27 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 2,0995 маната, составив 2257,5660 маната, серебра - на 0,0413 маната, до 27,0209 маната, унция палладия - на 0,2975 маната, до 2643,0495, а унция платины подорожала на 7,48 маната, составив 1467,0150 маната.
|
Название
|
27.02.2019
|
26.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2257,5660
|
2259,6655
|
Серебро
|
XAG
|
27,0209
|
27,0622
|
Платина
|
XPT
|
1467,0150
|
1459,5350
|
Палладий
|
XPD
|
2643,0495
|
2643,3470
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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26 Фев. 10:11 15 564
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26 Фев. 14:54 13 776
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26 Фев. 18:15 12 573
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26 Фев. 11:02 6 200
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26 Фев. 13:08 3 971