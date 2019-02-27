В 2018 году в 30 474 пчеловодческих хозяйствах Азербайджана, где содержится 501 тысяч пчелиных семей, обеспечили производство 4 993,9 тонны меда, 98,6 тонны пчелиного воска, 9,9 тонны прополиса, 7,7 тонны перги и 400,8 килограмма пчелиного молочка. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend.

Средняя цена одного килограмма меда составила 20,6 маната, пчелиного воска - 14,2 маната, прополиса - 118,4 маната, перги - 71,1 маната, а один грамм пчелиного молочка, в среднем, стоил 4,6 маната.

В прошлом году из Азербайджана было экспортировано 8,3 тонны меда на сумму 71,5 тысячи долларов США, что более чем на 1,8 тонны превысило показатели предыдущего года. В частности, 96,4 процента экспортированного меда пришлось на долю Японии.

За десять лет после принятия закона "О пчеловодстве" выросло число пчелиных семей, в 3,5 раза увеличилось производство меда, а число пчелиных семей, приходящихся в среднем на каждое хозяйство, занимающееся пчеловодством, возросло с 11,1 до 16,4.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана "О стимулировании развития пчеловодства в Азербайджане" от пятого марта 2018 года физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, получают субсидии в размере 10 манатов за каждую пчелиную семью (улей), что положительно повлияло на развитие пчеловодства в стране. Неслучайно, что в сравнении с позапрошлым годом в 2018 году число пчелиных семей выросло на 229,3 тысячи, а производство меда - на 1950,8 тонны.