Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики провело ряд встреч с находящимися с визитом в Азербайджане представителями Азиатского банка развития (АБР). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минэкономики.

На встрече, посвященной сотрудничеству государства и частного сектора, международный специалист в этой сфере Рина Алзате проинформировала о моделях, применяемых по данному виду сотрудничеству, поделилась мнением касательно мер по нормативно-правовому и институциональному развитию этой сферы в Азербайджане.

Также, с учетом передового международного опыта, были обсуждены рекомендации и предложения для организации эффективной работы Центра развития партнерства государства и предпринимателей, входящего в структуру Агентства.

На встрече, проведенной с делегацией во главе с директором департамента финансирования инфраструктуры АБР, операций в частном секторе в Южной, Центральной и Западной Азии Шантану Чакраборти, представители АБР были проинформированы о реформах, проводимых в сфере развития малого и среднего предпринимательства в стране, новых механизмах поддержки, деятельности Агентства по развитию МСБ.

На встрече, где обсуждались условия возможного сотрудничества фондов развития малого и среднего бизнеса, бизнес-кластеров, была подчеркнута важность расширения сотрудничества с АБР в сфере развития частного сектора, проведен обмен мнениями по перспективам развития связей.