Азербайджанские туристы оказались самыми экономными в Грузии
Граждане Азербайджана потратили меньше всего денег в Грузии в прошлом году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в исследовании Национальной администрации туризма Грузии.
Согласно документу, туристы из Азербайджана потратили в среднем по 385 лари (143 доллара) в стране, что на 20 лари меньше, чем в 2017 году. Таким образом, азербайджанские туристы сохранили звание самых экономных в Грузии.
Больше всего в прошлом году потратились в соседней стране российские туристы (1 326 лари / 492 доллара). Расходы приезжих из Турции составили соответственно 923 лари (343 доллара).
Общие расходы иностранцев, посетивших Грузию, за отчетный период составили 7,9 млрд лари (около 3 млрд долларов). За одну поездку туристы тратили в среднем 1 099 лари (408 долларов). В структуре расходов 28,6% пришлось на еду и напитки, 23,4% - размещение, 18,1% - культуру и развлечение, 13,6%- покупки, 7,1% - транспорт, 9,2% - прочие услуги.
В прошлом году 95,6% азербайджанских туристов посетили Грузию повторно, 4,4% - впервые. Средняя продолжительность визита составила 2,5 дня.
Самыми популярными туристическими направлениями для туристов стали Тбилиси (57%) и Батуми (51%).
В прошлом году Грузию посетило 1 424 610 туристов из Азербайджана, что на 9,5% больше по сравнению с прошлым годом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!