В Центрах устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения будет задействована программа "DOST Məsləhəti" по проактивным услугам населению. Как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

На основании этой программы гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться своими правами по сферам занятости, видам социального обеспечения, адресной государственной соцпомощи, пенсиям, социальному страхованию и другим услугам не только на основании их обращений, но даже если они и не обращались, Так, без обращения гражданина его социальное положение будет полностью рассмотрено и оценено на основании информации, существующей в электронно-информационной системе, и ему будут даны советы и предложения о том, какими социальными услугами они могут воспользоваться.

В настоящее время электронное пенсионное обслуживание является одним из образцов проактивной услуги этой сферы, и одна из главных задач - применение схожей автоматизированной системы для всех социальных услуг.

Отметим, что центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST - пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные - в других регионах республики.