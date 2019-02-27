Для повышения эффективности перевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту существует большой потенциал.

Об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал в ходе двусторонней встречи с председателем АО "Казахстанские железные дороги" Сауатом Мынбаевым в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

Гурбанов проинформировал о проектах, реализуемых на азербайджанской железной дороге, предстоящих перспективных задачах, а также подчеркнул, что для повышения эффективности и оперативности взаимных координационных работ по международному Транскаспийскому транспортному маршруту существует большой потенциал.

На встрече обсуждались вопросы повышения объема железнодорожных грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном, перспективы развития международного Транскаспийского транспортного маршрута.