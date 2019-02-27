Джавид Гурбанов о потенциале перевозок по Транскаспийскому маршруту
Для повышения эффективности перевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту существует большой потенциал.
Об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал в ходе двусторонней встречи с председателем АО "Казахстанские железные дороги" Сауатом Мынбаевым в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.
Гурбанов проинформировал о проектах, реализуемых на азербайджанской железной дороге, предстоящих перспективных задачах, а также подчеркнул, что для повышения эффективности и оперативности взаимных координационных работ по международному Транскаспийскому транспортному маршруту существует большой потенциал.
На встрече обсуждались вопросы повышения объема железнодорожных грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном, перспективы развития международного Транскаспийского транспортного маршрута.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!