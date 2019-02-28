Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг изменились разнонаправленно. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 15,4445 маната, составив 2242,1215 маната, серебра - на 0,2413 маната, до 26,7796 маната, унция палладия - на 39,95 маната, до 2603,0995, а унция платины подорожала на 6,545 маната, составив 1473,5600 маната.

Название 28.02.2019 27.02.2019 Золото XAU 2242,1215 2257,5660 Серебро XAG 26,7796 27,0209 Платина XPT 1473,5600 1467,0150 Палладий XPD 2603,0995 2643,0495

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.