Золото в Азербайджане продолжает дешеветь
Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг изменились разнонаправленно. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 28 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 15,4445 маната, составив 2242,1215 маната, серебра - на 0,2413 маната, до 26,7796 маната, унция палладия - на 39,95 маната, до 2603,0995, а унция платины подорожала на 6,545 маната, составив 1473,5600 маната.
|
Название
|
28.02.2019
|
27.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2242,1215
|
2257,5660
|
Серебро
|
XAG
|
26,7796
|
27,0209
|
Платина
|
XPT
|
1473,5600
|
1467,0150
|
Палладий
|
XPD
|
2603,0995
|
2643,0495
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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