Kapital Bank проводит новый конкурс для пользователей приложения BirBank. Согласно условиям конкурса, пользователям социальных сетей необходимо опубликовать у себя на странице в публичной форме с хештегом #birbank и #urekler скриншот "Сердец" ("Ürəklər"), накопленных в приложении BirBank. Также в публикации необходимо почеркнуть при совершении каких платежей было больше всего заработано "Сердец" ("Ürəklər").

14 марта 2019 года среди участников конкурса, который продлится до 23:59 13 марта, случайным образом будет выбрано 3 победителя. Обладатель первого места получит iPhone 8, второе место - iWatch 4, третье место - AirPods наушники.

Как сообщалось ранее, пользователи приложения BirBank от Kapital Bank при совершении платежей с помощью POS-терминалов интернета и приложения BirBank смогут зарабатывать бонусы в виде "Сердец" ("Ürəklər"). Затем собранные бонусы можно будет обменять на различные подарки.

Следует отметить, что помимо карт Kapital Bank, в рамках программы действительны также и зарегистрированные в BirBank платежные карты других банков. С правилами начисления бонусов можно ознакомиться на сайте - www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.