В 2018 году безналичные операции в Азербайджане составили 17 процентов от всех операций с платежными картами.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев на мероприятии в Баку, посвященном безналичным расчетам.

По словам Гулиева, переход на безналичные платежи является одной из основных задач, стоящих перед банками.

"Это способствует обеспечению прозрачности экономики. Мы в течение последних лет реализуем меры в этом направлении, которые уже приносят плоды", - сказал он.

Объем межбанковских расчетов в 2018 году составил 274 миллиарда манатов.

Далее заместитель председателя отметил, что в сфере электронной торговли также наблюдается рост. "Так в 2017 году объем составил 36,4 миллиарда манатов, в этом году объем вырос на 18,7 процента", - сказал зампред ЦБА.

Как отметил Гулиев, несмотря на это, Азербайджан все еще отстает от передовых стран по этим показателям.