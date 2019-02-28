В Азербайджане за сверку соответствия строительных проектов градостроительным документам, а также другие услуги, предоставленные соответствующими структурами в сфере строительной деятельности, список, смета и способы применения которых определены соответствующим органом исполнительной власти, будет взиматься плата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим в статью 11 (обеспечение соответствия градостроительным документам) Градостроительного и строительного кодекса вносится поправка.

В проекте отмечается, что сейчас в кодексе плата предусмотрена только для проведения экспертиз строительных проектов.

Проект изменений будет рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса 5 марта.