Эта услуга в Азербайджане станет платной
28 февраля 2019 13:04 365
В Азербайджане за сверку соответствия строительных проектов градостроительным документам, а также другие услуги, предоставленные соответствующими структурами в сфере строительной деятельности, список, смета и способы применения которых определены соответствующим органом исполнительной власти, будет взиматься плата.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим в статью 11 (обеспечение соответствия градостроительным документам) Градостроительного и строительного кодекса вносится поправка.
В проекте отмечается, что сейчас в кодексе плата предусмотрена только для проведения экспертиз строительных проектов.
Проект изменений будет рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса 5 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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