В Азербайджане ИВ будут получать долю со штрафов
В Азербайджане 50% штрафов за нарушение в сфере строительства будут перечисляться на счет структуры, составившей административный протокол.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Градостроительный и строительный кодекс.
В дополнении к кодексу отмечается, что согласно Кодексу административных проступков, 50% от штрафов, примененных соответствующим органом исполнительной власти (в том числе штрафы по делам об административных проступках, по которым был составлен протокол и направлен в суд на рассмотрение), перечисляются на счет соответствующего органа исполнительной власти для усиления социальной защиты сотрудников соответствующего органа исполнительной власти. Как будут распределяться эти средства, и на что будут потрачены, определяется соответствующим органом исполнительной власти.
Проект будет рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса 5 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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