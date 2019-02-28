В Азербайджане 50% штрафов за нарушение в сфере строительства будут перечисляться на счет структуры, составившей административный протокол.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим предлагается внести поправки в Градостроительный и строительный кодекс.

В дополнении к кодексу отмечается, что согласно Кодексу административных проступков, 50% от штрафов, примененных соответствующим органом исполнительной власти (в том числе штрафы по делам об административных проступках, по которым был составлен протокол и направлен в суд на рассмотрение), перечисляются на счет соответствующего органа исполнительной власти для усиления социальной защиты сотрудников соответствующего органа исполнительной власти. Как будут распределяться эти средства, и на что будут потрачены, определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Проект будет рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса 5 марта.