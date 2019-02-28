Телевизоры в наши дни становятся все "умнее", но, тем не менее, большинство моделей одного сегмента очень похожи между собой. Поэтому появление первого в мире 8K телевизора от Samsung привлекло много интереса. Если говорить словами феномена нашего века, бизнесмена и инженера Илона Маска: "Откуда берётся инновационное мышление? Это настрой. Надо решить: мы попробуем сделать по-другому". Таким образом, Samsung с каждым годом предоставляет нам новинки, не похожие на другие, используя то самое инновационное мышление.

Новый Qled TV 8K обладает разрешением более чем 33 миллиона пикселей, что позволяет насладиться по настоящему четким и реалистичным изображением. А технология Samsung HDR 10+ оптимизирует качество изображения каждой сцены, позволяя рассмотреть происходящее на экране до самых мельчайших деталей. Но Qled TV это не только рама и черный экран, даже если вы его не используете, он станет невидимым, подстроившись под цвет и фактуру стены, превратится в произведение искусства или воспроизведет интерактивную галерею ваших фотографий благодаря интерьерному режиму Ambient Mode.

Новая линейка "умных" телевизоров от Samsung не только воспроизводит видео в качестве 8К, но также автоматически преобразует любой контент в качество, приближенное к нему, при помощи специального процессора на базе искусственного интеллекта. Таким образом, вы сможете наслаждаться не только любыми теле-программами, но также с удовольствием просматривать видео и фильмы в интернете, так как Qled TV поддерживает Smart Hub.

Это специальная платформа от Samsung, в которой собраны встроенные программы для Smart TV и сюда же могут устанавливаться дополнительные программы. Это подобие меню на вашем смартфоне: приложения, браузер, магазин приложений и т.д., так и здесь экран Home включает в себя доступ к общим настройкам телевизора, проигрывателям, кабельным или спутниковым службам и веб-браузерам. Однако, кроме этого, на экране также отображаются предварительно загруженные приложения.

Основным преимуществом Smart TV является доступ к большому количеству каналов в сети, также телевизор запишет очередную серию любимого шоу или спортивный матч, который можно просмотреть позже в удобное время и даже даст рекомендации на основе ваших интересов. А фирменный магазин приложений Samsung Apps содержит большое количество программ различной функциональной направленности, где Вы можете скачать и установить приложения на любой вкус: игры, новости, погода, видео, спортивные прогнозы.

С 2015 года все модели смарт телевизоров оснащены современной операционной системой Tizen, которая позволяет обмениваться аудио- и видеоконтентом с помощью Wi-Fi или Bluetooth через приложение SmartView, пользоваться текстовым редактором, устанавливать спортивные, образовательные и другие программы и виджеты, а также скачивать разнообразные игры.

Благодаря быстродействию платформы TIZEN, навигация между виджетами происходит мгновенно. Система позволяет объединить сразу несколько устройств в единую сеть и управлять всеми при помощи одного смартфона, это весьма удобно. Операционная система Samsung - Tizen отличается простым и понятным графическим интерфейсом, который не доставляет никаких проблем в процессе работы.

Управление всеми системами, подключениями и приложениями на новых Qled TV 8K осуществляется с единого пульта управления - One Remote Control. Вы получаете пульт, который может управлять любым устройством, подключенным к ТВ, а также предлагает расширенные возможности голосового управления.

Samsung Qled TV 8K - это не только безупречное качество передаваемого изображение и дизайнерский элемент интерьера - это еще и свобода выбора, что и когда смотреть и как провести свое свободное время.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.