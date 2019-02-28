Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и министр экономики Шахин Мустафаев, находящиеся с визитом в Пекине для участия в VII заседании Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встретились с руководством компании Huawei. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи состоялась презентация новых технологий производства Huawei, охватывающих различные сферы, состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению деятельности компании в Азербайджане.

Кроме того, был обсужден вопрос возможного участия компании в прокладке волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря через Азербайджан в направлении Казахстана и Туркменистана.

Отметим, что в будущем посредством этой магистрали можно будет обеспечить выход Афганистана в интернет через Туркменистан.

В рамках визита министр Рамин Гулузаде также встретился с главой компании China Telecom Янгом Жие. Были обсуждены существующие связи и перспективы дальнейшего сотрудничества в международной телекоммуникационной сфере с этой компанией.

Была отмечена важность принятия возможных шагов по реализации в кратчайшие сроки проекта Транс-Евразийской суперинформационной магистрали (TASIM).

В ходе встречи были обсуждены вопросы технического решения прокладки в рамках проекта волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря в направлении Казахстана, разработки технико-экономического обоснования проекта, в том числе, изучения потребностей дальнейшего использования этой магистрали китайской стороной.

Также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству с компанией в связи со строительством волоконно-оптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Отметим, что с целью проведения более детальных технико-экономических консультаций в этой области руководство Huawei и China Telekom было приглашено в Азербайджан.