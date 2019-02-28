Весна - идеальное время для перемен и обновлений. В то время как с приходом весны пробуждается природа, новые предложения AccessBank пробудят ваш бизнес!

Так, AccessBank начинает кредитную кампанию "Весна для бизнеса" для клиентов, которые намерены дать новое дыхание своему бизнесу. В рамках кампании, которая пройдет с 27-го февраля по 31-ое марта, клиенты смогут получить микрокредит в размере до 20 000 манатов БЕЗ ЗАЛОГА недвижимости. Банк также предлагает клиентам льготный период до 12 месяцев и возможность выбрать гибкий график оплаты в соответствии с особенностями бизнеса.

Пусть этой весной ваш бизнес расцветет с AccessBank!

Для подачи онлайн-заявки на кредит - https://bit.ly/2XtQ7NW

Подробная информация о бизнес-кредитах - https://bit.ly/2Xs5Z3E