Более 300 предпринимателей из Баку и других регионов Азербайджана приняли участие в тренинге, который состоялся в онлайн-режиме и был посвящен теме - "Таможенные процедуры и операции: скидки и упрощения", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Тренинг был организован по линии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (SMEA) при министерстве экономики Азербайджана.

В работе тренинга в онлайн-режиме также приняли участие сотрудники Государственного таможенного комитета и портала "Azexport.az".

В рамках мероприятия предприниматели были проинформированы об импортно-экспортных операциях, таможенных процедурах и нововведениях в этой области, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Для проведения тренинга в онлайн-режиме были использованы возможности Дистанционного центра Азербайджанского государственного экономического университета.

О проведении данного мероприятия предприниматели были заранее проинформированы по линии министерства экономики (на сайте www.economy.gov.az), через Агентство www.smb.gov.az, а также посредством средств массовой информации и социальной сети Facebook.

Тренинг в онлайн-режиме также транслировался в прямом эфире на странице KOBİA в Facebook.