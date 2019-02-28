На аукционы Госкомитета по вопросам имущества 5, 12, 19 и 27 марта будет вынесено около 330 объектов госимущества. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет.

Как говорится в сообщении, из них 82 - акционерные общества, 224 - малые государственные предприятия, нежилые площади и недостроенные строения, 22 - транспортные средства.

В аукционах инвесторы смогут приватизировать 30-45 процентов пакетов акций акционеров.

Среди вынесенных на аукцион 30 объектов относятся к аграрной сфере, 18 - строительной, 16 - промышленной, 12 - транспортной, шесть - к сфере обслуживания.

31 объект госимущества находится в Баку, девять - в Сумгайыте, три - в Дашкесане, два - в Сабирабаде, остальные в Самухе, Гяндже, Ширване, Барде и Тертере.

Желающие стать владельцами автомобиля смогут в мартовских аукционах принять участие в приватизации транспортных средств 1999-2014 годов выпуска по цене в пределах от 1 440 до 10 000 манатов.