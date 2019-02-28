Если граждане во время девальвации брали кредит в долларах по курсу 0,78, и после производили оплату по завышенному курсу, то эта разница будет им компенсирована.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил REAL TV генеральный директор Центробанка Рашад Оруджев.

По его словам, речь идет о кредитах, взятых во время девальвации.

"За кредиты, взятые до и после девальвации, компенсации не предусматриваются", - сказал он.

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