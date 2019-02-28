Основная цель проведения очередного тренинга в онлайн-режиме в поддержку малого и среднего бизнеса, заключается в том, чтобы расширить платформу диалога - государство-предприниматель, сказал журналистам в четверг первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам зампредседателя, за счет проведения тренингов в онлайн-режиме, в частности, очередного мероприятия на тему "Таможенные процедуры и операции: скидки и упрощения", значительное число предпринимателей воспользовались сегодня возможностью получить ответы на интересующие их вопросы напрямую от экспертов, сотрудников таможенных органов и представителей Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

"За последние годы со стороны государства были проведены серьезные реформы, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса, и в целом на развитие предпринимательства в Азербайджане. Эти реформы продолжаются и по сей день, поэтому очень важно информировать субъекты предпринимательства о предпринятых мерах, которые направлены в поддержку бизнес среды в Азербайджане. Это уже второе мероприятие, которое мы проводим в режиме онлайн, первое было посвящено проведенным реформам в сфере налогов. На сегодняшнем мероприятии предприниматели получили обширную информацию, связанную с таможенными процедурами, и изменениями в этой сфере", - сказал зампред.

По словам Гасанова, изменения в сфере налогов, а также касающиеся таможенных процедур создают серьезную базу, нацеленную на поддержку любого субъекта предпринимательства.

"В качестве Агентство по развитию малого и среднего бизнеса мы задались целью упрочить эту базу, а также формируем площадки для усиления диалога между государством и частным сектором", - подчеркнул зампред.

Гасанов отметил, что в настоящее время одним из главных направлений деятельности Агентства является координация деятельности государственного и частного секторов.