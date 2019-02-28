Состоялось заседание рабочей группы по формированию системы оплаты труда и устойчивых социальных выплат.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения.

Председатель рабочей группы, замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что доведение с 1 марта суммы минимальной ежемесячной зарплаты до прожиточного минимума (180 манатов), является важной мерой социальной защиты. В связи с повышением минимальной зарплаты, также должны быть увеличены и урегулированы ежемесячные должностные зарплаты.

Касаясь законопроекта "О системе оплаты труда госслужащих", М.Керимли сказал, что данный проект направлен на усовершенствование системы оплаты труда государственных служащих на основе новых подходов.