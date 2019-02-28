"Premium Bank" стал победителем конкурса Центрального банка Азербайджана в номинации "Лидер по безналичным платежам на Pos-терминалах".

Конкурс был объявлен среди банков страны в области развития безналичных платежей за 2018 год.

Центральный банк Азербайджана выразил "Premium Bank" благодарность за достижения и активное участие в реформах, проводимых в области развития безналичных платежей в стране.

Также была отмечена деятельность банка в области популяризации пользования электронными платежными инструментами.

