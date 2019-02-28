Nar - самый молодой оператор мобильной связи в стране, успешно продолжает свою стратегию по удовлетворению ежедневных потребностей абонентов в высокоскоростном интернете. Таким образом, благодаря продуктам оператора, абоненты могут пользоваться обширной и высокоскоростной сетью 4G Nar не только на мобильных телефонах, но и дома, и в офисе. Такие продукты Nar, как "Qutu", "Nar Wi-Fi" и "Nar MiFi", которые обеспечивают доступ к высокоскоростному интернету, были встречены с большим интересом на телекоммуникационном рынке страны. Так, по итогам прошлого месяца количество пользователей "Qutu" увеличилось на 50%, количество пользователей "Nar Wi-Fi" - на 22%, а количество пользователей "Nar MiFi" - на 40%. Отметим, что эти 3 продукта, позволят абонентам пользоваться инновационными услугами и иметь доступ к высокоскоростному Интернету по выгодным ценам.

По словам коммерческого директора Nar Гахрамана Казымова, благодаря своим продуктам и услугам Nar превратился в телекоммуникационную компанию, которая приносит удобство в повседневную жизнь абонентов: "Продукты, которые предоставляет Nar, полностью соответствуют требованиям современности, а также потребностям и пожеланиям абонентов. Основываясь на ориентированной на клиента стратегии бренда, Nar стремится стать надежным партнером в повседневной жизни клиентов с помощью своих продуктов и решений. "

Отметим, что "Nar Wi-Fi" - это лучшее решение для тех, кто переезжает в новую квартиру, на дачу или в офис, или тех, кто не имеет возможности подключиться к традиционному интернету. Это оборудование позволяет одновременно подключить до 30 устройств, для доступа к высокоскоростному Интернету (LTE / 4G) в любом месте и по выгодной цене.

Благодаря продукту "Nar MiFi" абонент получает возможность постоянно оставаться в сети, независимо от своего местоположения, и иметь доступ к высокоскоростному интернету по выгодной цене. Пользователь может взять устройство "Nar MiFi" куда угодно и легко делиться интернетом с друзьями и близкими.

Продукт "Qutu" от Nar является первым продуктом на рынке связи Азербайджана, который включает в себя оптоволоконный интернет для дома, услуги цифрового телевидения и мобильной связи в одном комплекте. Таким образом, Nar предоставляет клиентам доступ к более чем 240 телеканалам, включая 50 каналов HD, высокоскоростной оптоволоконный интернет, минуты разговора по всей стране, мобильный интернет-трафик и бонусные SMS-сообщения.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).