Один из передовых банков Азербайджана, Expressbank, с целью повышения качества клиентского обслуживания постоянно работает над профессиональным развитием своих сотрудников. Проводя последовательную работу в этом направлении, банк в первые месяцы 2019 года Expressbank открыл для своих сотрудников образовательный центр развития Express. Выступая на открытии нового здания образовательного центра, председатель правления Expressbank-а Ильхам Габибуллаев, подчеркнул важность наличия образовательного центра в подготовке профессиональных специалистов:

"Будучи банком, который ценит своих сотрудников и уделяет большое внимание их профессиональному развитию, мы приняли решение о создании такого центра, и сегодня, вместе с вами, участвуем на его открытии. Во многих случаях знакомство работника с банком, его корпоративной культурой и ценностями начинается именно с таких учебных центров. С этой точки зрения, мы старались, чтобы наш центр по своей концепции и имеющимся у него возможностям добавил ценность тому времени, которое наши работники проводят здесь и был для них дополнительным источником мотивации. А основная наша цель - это создать условия, которые позволили бы обучающиеся здесь сотрудникам получать теоретические знания и, вовлекаясь в реальные рабочие процессы, быстро и качественно освоить практические навыки."

Директор департамента человеческих ресурсов Малахат Абдуллаева, в своем выступлении рассказала о достигнутых успехах в развитии сотрудников банка, о целях и будущих проектах в этом направлении.

"Развитие каждого нашего работника - это развитие и успех всей команды. Основной миссией центра развития Express, является удовлетворение запросов в области качественного обучения и создание предпосылок для того, чтобы талантливая молодежь, получив необходимый опыт в банковской сфере, смогла достигнуть еще больших успехов. Также предусмотрены проекты для личного и профессионального развития уже работающих в банке сотрудников. С другой стороны, так как мы отдаем предпочтение внутрибанковскому пути развития, еще одним ориентиром для центра является стимулирование карьерного роста сотрудников внутри банка",- отметила Малахат Абдуллаева.





По словам директора департамента, только в прошлом году центр смог организовать около 200 тренингов, в которых приняли участие примерно 3000 человек. В 2019-ом году ожидается еще большее увеличение этой цифры. На мероприятиях, которые будут проводиться в центре, предусмотрено использование новых и передовых средств обучения.

"Именно с этой целью, отходя от традиционных способов обучения, мы начали новый проект, под девизом "Играя обучайся, стань профессионалом в своем деле", который объединяет в себе игровые и образовательные методики",- отметила Малахат Абдуллаева.





Также, созданная в центре развития Express обширная библиотека дает благоприятную возможность сотрудникам банка для получения новых знаний и ознакомления с накопленным мировым опытом в банковской сфере.

Отметим, что центр развития Express находится по адресу: проспект Аджеми Нахчивани 21. Для дополнительной информации можете обращаться по номеру 132.