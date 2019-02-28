В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Дальний зал) четвертого марта в 13.00 состоится видеомост Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии примут участие заместитель директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, главный редактор информационного портала "Day.az", экономист Эмин Алиев, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов.

С российской стороны посредством видеомоста в мероприятии примут участие экономист, автор доклада "Основные тенденции в управлении и экономике Азербайджана: первое полугодие 2019 года. Перспективы развития экономического сотрудничества АР и РФ" Александр Караваев, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин, экономист, директор Дмитровского филиала Астраханского государственного технического университета Анна Солоненко, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Леонид Гусев.

Россия и Азербайджан наращивают потенциал экономического сотрудничества с выходом на совместные проекты в сфере ненефтяного сектора, расширения пула совместных двусторонних инвестиционных проектов.

Высокий уровень политического диалога гарантирует стабильность экономического взаимодействия между двумя странами, рост взаимных инвестиций, горизонтальных деловых связей.

Россия и Азербайджан вносят огромный вклад в дальнейшее формирование Каспийского экономического рынка и реализацию ряда транснациональных проектов, в том числе МТК "Север-Юг", способствующих развитию региональной интеграции и широкого экономического сотрудничества.

На двустороннем уровне развиваются такие направления взаимодействия, как логистика, торговые сети, сельское хозяйство. Потенциальные проекты аккумулируются в сферах почты и телекоммуникации, информационной безопасности, образования в области ИТ, цифрового банкинга, развития "умных" городов, кредитования МСП и других актуальных направлениях.

Эффективная система экономического взаимодействия работает по линии Баку-Астрахань: запускается на двусторонней основе открытие Деловых центров, предпринимаются усилия по интенсификации морского сообщения между портами Баку и Астрахани, реализуется проект создания железнодорожного хаба, оживляется кооперация по направлению судостроения и судоремонта и другим сферам, включая экспорт сельхозпродукции.

Какие темпы и масштабы развития получат экономические проекты, оформляющиеся в системе российского-азербайджанского взаимодействия, и как фактор российско-азербайджанских экономических связей способствует расширению региональной интеграции? Как Москва и Баку формируют ось стабильного экономического взаимодействия, демонстрируя успешную модель развития двустороннего экономического потенциала?

Свое мнение по этим и другим значимым вопросам в сфере российско-азербайджанского экономического сотрудничества представят эксперты в ходе видеомоста Москва-Баку.