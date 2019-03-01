В министерстве энергетики Азербайджана прошло заседание совместной технической комиссии со стороны Азербайджана, созданной в связи с продолжением строительства гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

На заседании обсуждались текущее состояние строительства, очередные шаги и обязательства ответственных за это структур.

Сопредседатель комиссии, замминистра энергетики Эльнур Солнатов отметил, что исполнение этого соглашения имеет стратегическое значение, в связи с чем необходимы ускорение работ и проведение взаимного обмена данными.

Были выслушаны доклады по проделанной рабочей группой работе. Отмечено, что работа по строительству плотины "Худаферин" завершена на 95 процентов, и ожидается, что процесс строительства гидроузлов "Гыз Галасы" на реке Араз завершится в следующем году.

Отметим, что в состав совместной технической комиссии входят представители министерств обороны, иностранных дел, экологии и природных ресурсов, энергетики, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, экономики, культуры, Государственного комитета по вопросам имущества, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришиг".