Kapital Bank, по случаю Праздника Новруз, предлагает клиентам новую льготную кредитную акцию. Каждый, кто имеет официальный доход, в рамках акции может взять кредит до 3000 манат в Kapital Bank и выплачивать всего 99 манат ежемесячно.

Годовая процентная ставка по кредиту наличными начинается от 19%. Согласно условиям акции, кредит может быть выдан без поручителя, а клиенты, воспользовавшиеся кредитом, получат в качестве подарка карту BirKart. Акция продлится до 10 апреля 2019 года.

Кроме того, до 10 марта 2019 года, в честь 8 Марта - Международного женского дня, дамы, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат возможность воспользоваться кредитом без комиссии.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок - от 3 до 48 месяцев. Для более подробной информации о кредитах - www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.