В Азербайджане изменились цены на драгметаллы
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу снизились. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота первого марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,571 маната, составив 2232,5505 маната, серебра - на 0,2674 маната, до 26,5122 маната, унция палладия подорожала на 28,322 маната, до 2631,4215, а унция платины - на 8,84 маната, составив 1482,4 маната.
|
Название
|
01.03.2019
|
28.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2232,5505
|
2242,1215
|
Серебро
|
XAG
|
26,5122
|
26,7796
|
Платина
|
XPT
|
1482,4
|
1473,56
|
Палладий
|
XPD
|
2631,4215
|
2603,0995
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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