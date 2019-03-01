Золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу снизились. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота первого марта подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 9,571 маната, составив 2232,5505 маната, серебра - на 0,2674 маната, до 26,5122 маната, унция палладия подорожала на 28,322 маната, до 2631,4215, а унция платины - на 8,84 маната, составив 1482,4 маната.

Название 01.03.2019 28.02.2019 Золото XAU 2232,5505 2242,1215 Серебро XAG 26,5122 26,7796 Платина XPT 1482,4 1473,56 Палладий XPD 2631,4215 2603,0995

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.