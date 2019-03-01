Накануне Международного Женского Дня 8 Марта ОАО "Мугабанк" запускает кампанию для прекрасной половины нашей страны. В период с 1 по 7 марта все женщины имеют возможность приобрести абсолютно бесплатно пластиковую карту Union Pay/MasterCard/Visa Gold, а также с 50%-ой скидкой карту Union Pay/MasterCard/Visa Platinum.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 9 отделений ОАО "Муганбанк " в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.