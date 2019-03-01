Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз подписал революционный указ, нацеленный на улучшение благосостояния населения. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу азербайджанский эксперт Заур Мамедов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

По словам Мамедова, данный указ является важным элементом социального пакета, поскольку решение проблемы кредитной задолженности населения позволит значительно облегчить финансовую нагрузку, а также восстановить доверие к банковскому сектору.

"Проблемные кредиты были одним из самых главных вопросов, которые беспокоили граждан, поскольку они составляли серьезную сумму в размере порядка 1,6 миллиарда манатов. И указ главы государства коренным образом решает эту проблему. Данный факт позитивно отразится и на деятельности банков, так как указ в значительной степени восстановит доверие населения к банковскому сектору", - сказал политолог.

Мамедов отметил, что указ Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по решению проблемных вопросов физических лиц в Азербайджанской Республике" показал, что эта серьезная проблема находится в центре внимания правительства, и является важной частью реформ, которые проводятся в социальной сфере.

Напомним, что в рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.