В Азербайджане состоялась презентация проекта новой модели кредитных рейтингов, совместно создаваемой Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом и международной аудиторской компанией KPMG Azerbaijan. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Фонд.

В презентации принимали участие представители Центрального банка Азербайджана, Палаты надзора над финансовыми рынками, министерства экономики, а также банков и международных финансовых институтов.

Новая модель кредитного рейтинга подготовлена в соответствии с "Порядком применения кредитной рейтинговой системы и других инструментов управления рисками", утвержденным указом Президента Азербайджана от 29 ноября 2017 года.

Во время мероприятия было сказано, что создаваемая в целях снижения до минимума кредитных рисков модель позволит оценивать платежеспособность субъектов предпринимательства и определять степень риска. Процесс оценки будет вестись посредством анализа финансовых и нефинансовых показателей и измерения сигналов раннего предупреждения.