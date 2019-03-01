Компенсации по проблемным кредитам, согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц, будут начислены на специальные счета.

Об этом в эфире телеканала "AzTV" сказал помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Амиров отметил, что если компенсации будет недостаточно для оплаты кредитного долга, то оставшаяся часть займа будет реструктурирована по более низким процентным ставкам (один процент годовых).

Помощник Президента Азербайджана также подчеркнул, что этот указ имеет как социальную, так и экономическую значимость.

"Вопросы в связи с проблемными кредитами начались с конца 2014 - начала 2015 года, из-за снижения цен на нефть на мировых рынках. И эти вопросы всегда были в центре внимания Президента Ильхама Алиева", - отметил он.

На сегодняшний день, как отметил Амиров, имеется более 311 тысяч судебных дел по кредитам общей стоимостью в 616 миллионов манатов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.