Каким будет размер пособий для инвалидов I группы?
1 марта 2019 15:47 58
С 1 апреля размер пособия по инвалидности I группы в Азербайджане составит, в общей сложности, 300 манатов (пенсия 150 манатов, социальное пособие - 150 манатов).
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что эта сумма больше предыдущей на 145 манатов или 93,5%. Размер социальных пособий по инвалидности II группы возрос в 2,1 раза - с 61-го до 130 манатов, по инвалидности III группы - с 52-х до 110-ти манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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