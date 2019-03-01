В течение двух месяцев в Азербайджане подготовят новую концепцию экотуризма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Хикмет Ализаде.

По его словам, работы в этом направлении ведутся вместе с зарубежными экспертами: "Прибывший недавно в нашу страну по приглашению Государственного агентства по туризму зарубежный эксперт ознакомился с нашими национальными парками, которые ему очень понравились. В апреле приедет эксперт из Чехии, который окажет помощь работам, связанным с указателями в национальных парках".

Официальный представитель министерства заявил о росте в стране интереса к экотуризму: "В стране есть потенциал для развития экотуризма".