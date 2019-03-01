С целью предоставления дополнительных удобств жителям регионов, а также повышения качества и уровня предоставляемых им услуг, Nar продолжает увеличивать количество своих магазинов. Очередной официальный магазин мобильного оператора был представлен в Габале. Этот магазин с совершенно новой концепцией находится по адресу улица Г. Алиева, Габалинский район. Отметим, что в новом магазине, оснащенном самым современным оборудованием, мобильный оператор предоставляет пользователям Nar услуги самого высокого качества, посредством целого ряда предложений. Оставаясь верным принципу ориентированности на потребности клиентов, помимо продажи и осуществления различных операций с номерами, продажи интернет-пакетов и телефонов, представителями дилерского магазина Nar будут предоставляться также и другие высококачественные клиентские услуги.

По случаю открытия каждый клиент, кто посетит новый магазин 28 февраля и 1 марта, получит номер Nar в подарок. Кроме этого, покупатели телефонов и аксессуаров также получат номера от мобильного оператора.

Оператор Nar, выделяющийся особым вниманием к регионам, наряду со столицей, предоставляет услуги мобильной связи высокого качества абонентам, проживающим в регионах страны. В рамках такой деятельности оператором был представлен пакет тарифов Yerlim, специально созданный для различных районов Азербайджана и предоставляющий абонентам возможность говорить по цене 1 гяпик в минуту.

Более подробную информацию об адресах магазинов и предоставляемых услугах можно получить на официальной странице мобильного оператора (www.nar.az/map).

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.