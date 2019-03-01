Указ, подписанный вчера Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц, свидетельствует о внимании, уделяемом главой государства малым и средним предпринимателям.

Об этом сказала в пятницу Trend исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева, передает Day.Az.

Этот указ стимулирует небанковские кредитные организации (НБКО) и поможет НБКО функционировать эффективней и ответственней.

Исполнительный директор отметила, учитывая тот факт, что НБКО являются организациями, действующими в основном в сельской местности, что также придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в селах.

По словам Гаджиевой, благодаря данному указу станет возможным увеличить поток иностранных инвестиций в страну.

"Это также придаст импульс повторному финансированию НБКО. Основная задача здесь - увеличить занятость, а также обеспечить выдачу новых кредитов", - сказала исполнительный директор.

Исполнительный директор также сказала, что с Палатой надзора над финансовыми рынками будут обсуждены дальнейшие шаги и исполнительные механизмы, вытекающие из этого указа.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.