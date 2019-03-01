Шестого-десятого марта 2019 года экспортная миссия азербайджанских предпринимателей посетит Варшаву (Польша), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az.

В состав экспортной миссии войдут производители вина и других спиртных напитков, пищевой и косметической продукции.

В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут переговоры с польскими коллегами, обсудят возможности расширения экспорта.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей в 2018 году составил 104 миллиона манатов, в том числе почти восемь миллионов манатов - экспорт азербайджанской продукции в эту страну.