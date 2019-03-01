Азербайджан намерен больше экспортировать в Польшу
1 марта 2019 19:11 248
Шестого-десятого марта 2019 года экспортная миссия азербайджанских предпринимателей посетит Варшаву (Польша), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, передает Day.Az.
В состав экспортной миссии войдут производители вина и других спиртных напитков, пищевой и косметической продукции.
В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут переговоры с польскими коллегами, обсудят возможности расширения экспорта.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей в 2018 году составил 104 миллиона манатов, в том числе почти восемь миллионов манатов - экспорт азербайджанской продукции в эту страну.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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