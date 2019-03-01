В 2018 году бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составили 17,6 миллиарда манатов, увеличившись на 31,1 процента по сравнению с 2017 годом (12,1 миллиарда долларов), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт SOFAZ, передает Day.Az.

В прошлом году бюджетные расходы SOFAZ составили 11,4 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов по итогам года составили 17,3 миллиарда манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 16,6 миллиарда манатов, транзитные доходы - 18,1 миллиона манатов, бонусные выплаты - 765,2 миллиона манатов, поакровые выплаты - 4,1 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 10,9 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 200 миллионов манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 90 миллионов манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетный период было израсходовано 7,2 миллиона манатов. Также 176,1 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 23,3 миллиона манатов.

Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы по итогам года составили 1,5 миллиарда манатов.

По состоянию на первое января 2019 года активы Фонда увеличились на 7,56 процента до 38,5 миллиарда долларов по сравнению с январем 2018 года (35,8 миллиарда долларов).

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.