Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов не видит необходимости в пересмотре параметров госбюджета на 2019 год для реализации социальных инициатив президента страны Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"В настоящее время мы не видим необходимости в пересмотре параметров госбюджета для реализации всех социальных инициатив президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это связано с тем, что в госбюджете на 2019 год изначально были предусмотрены средства на эти цели. Кроме этого, при исполнении госбюджета в январе образовались определенные резервы (105 млн манатов - ИФ), которые можно направить на реализацию этих социальных мероприятий", - сказал С.Шарифов в эфире передачи "Пульс дня" на государственном телеканале AzTV.

По его словам, в январе-феврале текущего года президент подписал указы, предусматривающие существенное повышение минимальной заработной платы (МРОТ), минимальной пенсии, размера ежемесячных пособий для вынужденных переселенцев, социальных пособий. "По нашим оценкам на реализацию этих мероприятий из госбюджета понадобится выделение в 2019 году 882 млн манатов, эти меры будут распространены на 1,3 млн человек", - отметил глава Минфина.

С.Шарифов добавил, что кроме этого из госбюджета будут выплачиваться компенсации гражданам в рамках указа, касающегося регулирования вопросов просроченных кредитов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

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