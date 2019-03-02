Делегация Туркменистана примет участие в межмидовской встрече по обсуждению проекта по созданию международного транспортного коридора Каспийское море - Чёрное море, которая пройдет 3-4 марта 2019 года в Бухаресте. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретится со своими коллегами из Азербайджана, Грузии и Румынии. В повестке дня - вопросы, касающиеся наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырёхсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта.

В целях повышения качества транспортных услуг предусматривается обсуждение возможностей использования цифровых технологий и налаживания информационного обмена. По результатам встречи планируется принять Бухарестскую декларацию, говорится в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Официальный Ашхабад лоббирует создание разветвлённой мультимодальной инфраструктуры, охватывающей пространства Каспийского бассейна, континентальной Евразии с выходом на морские терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе инициированных важных проектов - транспортный коридор по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, который имеет большие перспективы для того, чтобы в будущем превратиться в торгово-экономический и культурный мост между Азией и Европой, пишет газета "Ватан".

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий - Черное море. Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.