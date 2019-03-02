С 25 по 28 февраля в Барселоне, Испания состоялся Всемирный Конгресс Мобильных Технологий ("Mobile World Congress" - MWC), в котором демонстрировались передовые технологии и обсуждались самые актуальные темы в индустрии мобильной связи. Сотрудники компании ООО "Azercell Telecom",которая постоянно вносит свой вклад в развитие отрасли связи в Азербайджане, посетили самое значимое событие в мобильном мире. Отметим, что в мероприятии приняли участие более 2400 ведущих телекоммуникационных компаний. Эта выставка предоставила возможность специалистам компанииAzercell получить незаменимый опыт в подготовке инфраструктуры оператора к цифровой эре, предусматривающей применение технологических новшеств, создании новых партнерских отношений для расширения техно и бизнес возможностей, внедрении инновационных тенденций в стране, в ощущении ритма и видения мирового телекома.

Всемирный Конгресс MWC является местом, где исследуются и обсуждаются решения и призывы, формирующие будущее. Здесь возможно визуально увидеть влияние этих технологий на практически все аспекты человеческой жизни в сфере развлечений, транспорта, общественных услуг, промышленности, веб и облачной (Cloud) связи.

На выставке, в которой приняли участие более 107 000 000 представителей из 200 стран, ряд ведущих компаний представили свои программы, охватывающие такие темы, как 5G, "Интернет вещей" (IoT), "Mобильное Подключение", "Интеллектуальное соединение", "Искусственный интеллект" и "Мобильные технологии для развития".

Президент компании Azercell Вахид Мурсалиев поделился своими впечатлениями о выставке MWC в интервью руководителю компании "Technote" Фаридом Пардашунасу. Интервью доступно по следующей ссылке: https://www.facebook.com/azercell/videos/1984835524979338/

Компания Azercell, целью которой является упрощение жизни людей посредством мобильных технологий и впредь будет продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение инноваций цифрового мира для своих абонентов.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране сервис 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell - единственная компания в стране и СНГ, получившая международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".